Basket b nazionale. Tegola Andrea Costa, stop di 2 mesi per Zedda

Due mesi circa di stop per Vittorio Zedda. Dopo l’infortunio alla mano sinistra, l’esterno biancorosso è stato operato con successo oggi pomeriggio e ora, secondo i tempi di recupero stimati, dovrà attendere tra i 45 e i 60 giorni prima di ritornare sul parquet.

Vittorio Zedda ha riportato la rottura del secondo metacarpo della mano sinistra nel corso dell’ultima gara, il turno infrasettimanale con Quarrata, appoggiando male la mano durante una caduta nel corso del secondo quarto. Il giocatore è stato subito sottoposto a un’operazione chirurgica di osteosintesi percutanea con micro viti, eseguita ieri nel primo pomeriggio dal dottor Massimo Palmonari (il medico che già segue l’Andrea Costa).

Adesso parte la lunga riabilitazione. Una brutta tegola per il giovane classe 2004 (che anche nel 2023 subì un’operazione, ma al polso destro), così come per l’Andrea Costa, che si vede costretta a fare a meno per lungo tempo (12 o 13 le partite che potrebbe saltare Zedda nell’arco di un paio di mesi) di uno degli elementi più efficaci nel battere l’uomo in uno contro uno e nell’attaccare il ferro.

Non certo una perdita di poco conto, a maggiore ragione considerando che nelle ultime due uscite Zedda era stato promosso nel quintetto titolare. Per il momento l’Andrea Costa non sta pensando a un immediato ritorno sul mercato per tamponare l’assenza di Zedda, preferendo attendere l’esito di questi primi giorni di riabilitazione e valutare giorno per giorno i tempi di recupero del giocatore bolognese. In tutto questo la squadra si sta preparando per la trasferta a Ferrara di domani pomeriggio (sesta giornata di andata, arbitri designati Vita, Scaramellini e Guercio) che affronterà naturalmente senza il suo numero 55, recuperando però il giovane Loris Gozo, assente nelle ultime due gare.

Luca Monduzzi