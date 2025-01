Basket B Nazionale: Treviglio, seconda, si dimostra più forte, ai gialloneri non bastano i 26 punti di Morina e i 14 di Anaekwe. La Virtus parte bene, poi si spegne lentamente

TREVIGLIO94VIRTUS IMOLA82

TREVIGLIO: Marcius 19, Cagliani 15, Abega 10, Vecchiola 19, Zanetti 7, Sissoko, Daccò, Manenti 5, Reali 6, Alibegovic 9, Carpi, Sergio 4. All. Villa.

VIRTUS IMOLA: Morina 26, Ricci 8, Anaekwe 14 Vaulet 8, Zangheri 5, Vannini, Ambrosin 3, Fiusco 6, Masciarelli 12, Pinza, Kadjividi, Santandrea. All. Galetti.

Arbitri: Rocchi e Billi.

Note: parziali 17-20; 46-36; 67-53. Tiri da due: Treviglio 21/39; Virtus Imola 23/46. Tira da tre: 11/30; 5/20. Tiri liberi: 19/28; 21/28. Rimbalzi: 46; 36.

Ci sono ostacoli che non riesci a superare e dove la classifica ha un peso soprattutto quando le due squadre si affrontano su un campo da basket. La Virtus ha buttato sul parquet tutto quello che poteva, ma non è riuscita a portarsi a casa i due punti, durante il match coach Galetti ha dovuto fare i conti con l’assenza di Tommaso Pinza, che si aggiunge a quella del lungodegente Luca Valentini. Nelle prime battute, le due squadre vanno a braccetto, poi la Virtus riesce a prendere un piccolo margine (5-9). Il risultato si ribalta con il primo vantaggio firmato da Vecchiola (13-12), ma qui arriva il 6-0 giallonero con Anaekwe, Vaulet e Masciarelli (13-18). Alla prima sirena gli ospiti sono avanti di 3. Treviglio è squadra tosta, e si riporta avanti (25-22) con la tripla di Sergio, un po’ alla volta il volume del match si accende e la V imolese tiene bene il campo tanto che Imola riesce a stare avanti (25-30) con il cesto di Masciarelli a 5’29’’ dall’intervallo lungo. I lombardi fanno 5-0 (30-30) e arriva il time out. Qui i brianzoli allungano progressivamente prima di andare negli spogliatoi (46-36).

Si riparte e i padroni di casa raggiungono il +14 (50-36). Per Imola la strada si fa sempre più in salita e i lombardi fanno valere la loro maggiore forza di squadra con la forbice che si dilata in maniera importante per l’esito del match. (67-53). Nell’ultimo quarto Imola prova a rientrare con tutte le proprie forze, ma con le rotazioni ridotte all’osso riuscire nell’impresa è dura. Vince Treviglio come da pronostico, ma la V imolese ha fatto tutto quello che era nelle proprie corde in questo momento.

Antonio Montefusco