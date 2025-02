Basket b nazionale. Virtus, Alessandro Fiumi eletto vice presidente

Le partite si vincono sul parquet, ma altrettanto fuori dal campo. Per questo motivo la Virtus ha deciso di nominare Alessandro Fiumi, fratello del patron Davide Fiumi, vice presidente esecutivo. Questa la nota diramata dal club: "La società Virtus Imola ha deciso di consolidare ulteriormente la propria organizzazione aggiungendo all’organigramma la figura del vicepresidente dell’assemblea dei soci nella persona dell’architetto Alessandro Fiumi. Tale decisione è stata presa dalla dirigenza giallonera in quanto gli impegni e le attività che devono essere gestite con cura e attenzione sono molteplici. L’obiettivo principale è quello di incrementare e potenziare la struttura societaria in vista di un futuro sempre più solido". Alessandro detiene anche una parte del pacchetto azionariato, dopo il fratello è il socio con la percentuale maggiore.

a. m.