Basket b nazionale. Virtus, Galetti:: "Batoste che pesano. Lavoreremo sodo»

C’è sconfitta e sconfitta. Non è semplice passare da una stagione trascorsa col 50% di vittorie a una che se tutto andrà bene sarà tra il venti e il trenta, ma a fare la differenza saranno due fattori. La capacità di vincere le partite giuste (vedi con Fabriano) e l’abitudine a essere intensi per tutti i quaranta minuti. Sabato, al cospetto di una Luiss Roma spaziale, la Virtus ha avuto una buona partenza, poi ha sbandato rischiando un’altra rottura prolungata, ma a differenze delle due precedenti sfide non ha mollato. "Abbiamo visto due squadre di un livello stratosferico – ammette Gianluigi Galetti –, Caserta nei primi venti minuti ha tirato col 90% e la Luiss ha tirato da tre meglio di noi da due (56 contro 50), senza contare che stiamo fronteggiando l’assenza di Mazzoni e avevamo Boev e Baldi non al meglio. Dopo un inizio dignitoso, i cambi non ci hanno dato quel quid in più, e siamo andati sotto pesantemente. Poi nella seconda metà abbiamo giocato in modo più consono al metro arbitrale, che peraltro non condivido: adeguarsi a questa pallacanestro per dei ragazzi giovani è più difficile".

Il riferimento di Galetti è alla grande aggressività che ha permesso alla Luiss di cambiare un po’ su tutti, togliendo sicurezza ai gialloneri. "E’ curioso vedere che i loro lunghi, nonostante quel tipo di difesa non facessero mai fallo, e in questo contesto 78 punti segnati sono un buon bottino. Il nostro obiettivo, per il futuro, è riuscire a giocarci queste partite, almeno in casa".

Il filotto di partite impossibili si chiuderà a Jesi, poi ci sarà la grande sfida salvezza con Loreto, reduce da un convincente successo con Ravenna. "Queste batoste pesano più nell’immediato, mentre giochiamo – conclude il coach forlivese –, ma questa squadra sa rifugiarsi nel lavoro. La novità è che stiamo gestendo molti infortuni, però moralmente i ragazzi stanno tenendo".

Federico Boschi