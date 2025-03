Basket B Nazionale. Virtus Imola, quando il cuore non basta

Nel vocabolario della Virtus non c’è il verbo arrendersi. Lo spirito giallonero, i dettami tattici di coach Galetti (foto), portano il gruppo ad andare sempre oltre le proprie possibilità. Anche quando i valori sono chiaramente diversi, ci sono squadre nettamente più forte di altre, la V imolese va in campo e si spreme fino all’ultimo goccia di sudore da poter far uscire dal corpo. E’ accaduto anche domenica a Conegliano con San Vendemiano, i gialloneri hanno messo in difficoltà i veneti, soprattutto nei primi due quarti, poi dall’intervallo in avanti la squadra di casa ha preso il sopravvento. Senza Simon Anaekwe e Dario Masciarelli, con il rientro parziale di Luca Valentini, i gialloneri hanno giocato una partita più che dignitosa chiuso con uno scarto di 20 punti. Quando hai le rotazioni accorciate, non è semplice giocare a viso aperto contro chi è più forte di te. Nel prossimo turno, anticipato a sabato alle 20,30, la sfida con Agrigento, una partita che può certificare più o meno definitivamente la permanenza in categoria; centrato questo obiettivo, si potrà pensare a qualcosa di più succoso come i play in ed eventualmente, se i virtussini se lo saranno meritato, i play off. Una partita alla volta con lo spirito Virtus.

La classifica: Treviglio 50, Legnano 48, Rucker San Vendemiano 44, Capo d’Orlando 40, Omegna 38, Blacks Faenza 38, Mestre 36, Agrigento, Fulgor Fidenza 34, Monferrato 32, Lumezzane, Virtus Imola, Vicenza 30, Andrea Costa Imola 26, Crema 24, Desio 22, Piacenza 20, Fiorenzuola 16, Virtus Ragusa, Saronno 12.

Antonio Montefusco