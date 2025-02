Basket B1. OraSì col morale ritrovato. Alle 18 l’ostacolo Montecatini

Con il morale altissimo dopo la notizia della mancata rinuncia al campionato di Chieti (la prossima settimana sarà ufficiale la penalizzazione di 6 punti dei teatini) che non ha rovinato la classifica e forte della vittoria a Rieti, l’OraSì si presenta alla sfida casalinga con la T-Gema Montecatini (ore 18), senza aver nulla da perdere. I toscani sono la seconda forza del campionato con quattro punti di vantaggio sulle inseguitrici e stanno attraversando un grande momento di forma, ma all’andata hanno sofferto parecchio, facendosi rimontare e vincendo 76-74. Montecatini ha dieci uomini di grandissimo livello a cominciare dalle bocche da fuoco Chiarini e Burini e dai lunghi Toscano, D’Alessandro e Di Pizzo, senza dimenticare Passoni, gran difensore e tuttofare nello scacchiere di coach Del Re. "Arriviamo da un buon momento e siamo pronti per questa partita – spiega coach Andrea Gabrielli -. Sappiamo di affrontare una squadra molto e dovremo essere pronti a livello tattico e mentale. Fondamentale sarà avere alte percentuali da tre punti come abbiamo avuto all’andata, perché Montecatini è una delle squadre più fisiche del campionato e sarà difficile penetrare nell’area, ed inoltre in attacco dovremo concentrarci su poche cose da fare, ma dovremo riuscire ad eseguire al meglio. Dobbiamo limitare i momenti di calo e non subire pesanti passivi, perché contro queste squadre sono difficili da recuperare". Sul fronte mercato tutto tace: la sensazione è che se non arriverà la classica occasione last minute, il roster attuale non sarà modificato".

Luca Del Favero