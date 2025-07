Basket B1 OraSì, prime mosse. Conferme per Dron e Brigato. E Bottaro prepara il consorzio

Due conferme e un ritorno. In casa OraSì si inizia finalmente a parlare di mercato grazie all’arrivo di coach Auletta, subito messosi al lavoro per costruire il nuovo roster (la sua ufficializzazione con relativa conferenza stampa di presentazione ci sarà nei prossimi giorni). Capitan Dron resterò per essere uno dei senatori del gruppo, non avendo avuto proposte allettanti come avrebbe sperato tranne il sondaggio fatto da Omegna, andata poi Trapani. La sua permanenza regalerà al neo allenatore una pedina tattica molto importante. Non ci dovrebbero essere problemi anche nel vedere ancora Brigato in giallorosso. La guardia ha rifiutato la proposta di Nocera, società di B Interregionale, ed è intenzionata a restare a Ravenna: ci sono dunque le basi migliori per intavolare la trattativa per il suo rinnovo e che vada a buon fine. Brigato è inoltre stato allenato da Auletta due anni fa a Cassino e il coach conosce molto bene l’apporto che può dare in campo soprattutto a livello difensivo. Il ritorno sarà invece quello di Francesco Paolin, due anni fa all’OraSì e nella scorsa stagione ad Omegna. Il giocatore ha voluto ritornare in giallorosso e con Dron formerebbe una buona coppia playguardia come si è già vista due stagioni fa. Con questo terzetto di giocatori, mancherebbe soltanto un play di riserva (che non sarà Munari accasatosi a Desio) per completare il pacchetto degli esterni. Per quanto riguarda lo straniero, probabilmente la dirigenza cercherà un pivot di grande impatto fisico. Sul fronte partenze, De Gregori andrà alla neopromossa Quarrata e Gay è vicino ad Omegna dove ha già firmato Casoni. Riguardo invece al lato societario, Bottaro (foto) sta lavorando in gran silenzio, ma sembra che già a settembre ci sarà la nascita del consorzio formato dagli sponsor che rileverà la società dalla famiglia Vianello. Rumors dicono che manca poco per la fumata bianca e che sarebbe soltanto questione di pochi mesi. La nascita del consorzio sarà fondamentale per il futuro dell’OraSì e darebbe alla società maggiori certezze economiche e un budget più consistente di quello attuale, permettendo di costruire una squadra che possa puntare ad un obiettivo più ambizioso della semplice salvezza.

Luca Del Favero