Basket Borgomanero domina Use Computer Gross in gara-1 dei play-off

Basket Borgomanero 98Use Computer Gross 76

COLLEGE BASKET BORGOMANERO: Olivieri, Giustina, Broggi 18, Benzoni 8, Piccirilli 10, Gaiola 11, D’Amelio 13, Charfi 3, Bazan 13, Osagie 7, Osasuwa 10, Rupil 5. All. Di Cerbo.

USE COMPUTER GROSS: Giannone 19, Baldacci, Baccetti 11, Sesoldi 5, Rosselli 5, De Leone 12, Mazzoni 15, Quartuccio, Tosti 3, Giantini, Regini 4, Maric 2. All. Valentino.

Arbitri: Giuliani di Vigevano e Martinetti di Bovisio Masciago.

Parziali: 28-24; 49-34; 80-53; 98-76.

BORGOMANERO – L’Use Computer Gross stecca malamente gara-1 dei play-off, perdendo rovinosamente in trasferta con un passivo di ben 22 punti. La squadra stecca nella fase difensiva, toccando in alcuni momenti un divario di addirittura 31 punti (sul 90-59) toccando in alcuni momenti un divario che mai si era visto in questa stagione: proprio da qui i ragazzi di coach Valentino devono ripartire per rimettere in equilibrio la serie e giocarsi poi il tutto per tutto in gara-3, anche se la Borgomanero esuberante e lanciata vista in questa gara sarà avversario a dir poco ostico anche a Empoli. La difesa biancorossa concede subito troppo e, sul 17-9 dopo circa cinque minuti, coach Valentino è già costretto a fermare il gioco.

Il divario resta sotto controllo e si arriva addirittura sul 28 pari, ma da qui in poi l’Use sparisce dal campo. Borgomanero si riprende in mano le redini della partita e, grazie alle sue accelerazioni, schizza sul massimo vantaggio nel finale con due triple dagli angoli: 49-34 al riposo. Arriva qualche sprazzo biancorosso, ma per rimettere in piedi la partita servirebbe ben altro. A lottare è come suo solito De Leone ma è troppo poco, serve qualcosa di più anche perché si arriva sul meno 22: 60-38, 11-4 dopo il riposo. Giannone la mette dall’arco ma College non molla la presa e Bazan firma il più 23: 58-45 quando ci sono da giocare ancora cinque minuti. Arriva qualche sprazzo ora con Mazzoni ora con Giannone ma si torna lì: per rimetterla in piedi servirebbe ben altro, qualcosa che la Computer Gross in questa partita non ha mai messo in campo. Alla fine del terzo tempino il tabellone dice addirittura 80-53 (31 i punti subiti in dieci minuti), con gli uomini di coach Valentino che pensano già a gara-2. La partita si trascina poi fino al finale di 98-76: nessun dramma, ma mercoledì al Pala Sammontana servirà una faccia diversa, quella che l’Use Computer Gross ha più volte dimostrato di avere e che ora deve tirare fuori, se vuole proseguire nel percorso.

Damiano Nifosì