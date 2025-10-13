Basket, buona la prima per la IES a Follonica, in Divisione Regionale 2

Pisa, 13 ottobre 2025 – Buona la prima per la IES Sport Pisa, che supera in trasferta Follonica, nella giornata inaugurale del campionato di Divisione Regionale 2. I ragazzi di Paolo Campani e Maurizio Neri hanno condotto sempre in testa, arrivando nel finale ad un vantaggio in doppia cifra.

LA CRONACA – La gara ha avuto un inizio molto equilibrato, con i biancocelesti a condurre ma con un margine piuttosto limitato (16-20 alla fine del primo quarto). Nel secondo periodo la IES allunga e, anche grazie ad alcune triple di Fruzza e di Buzzo, raggiunge un vantaggio a due cifre al riposo (31-41). In avvio di ripresa, i locali mettono a segno un parziale di 7-0 ma i blues sono stati bravi a non perdere la calma e a risalire la china, per riportarsi in largo vantaggio (+14) al termine del terzo periodo. Nell'ultimo, nonostante la pressione avversaria, i ragazzi di Campani toccano il più 18, per poi poter controllare la partita fino alla conclusione.

I VALORI – Su sette giocatori a segno, sono quattro quelli in doppia cifra, con il neo acquisto Buzzo che ha confermato la sua classe, con 23 punti segnati.

FOLLONICA-IES 61-71

Progressivo: 16-20, 31-41, 43-57

IES: Villani 10, Timpano, Giusfredi, Bonasera 13, Fruzza 11, Ruschi, Perfetti, Veneziani, Sciamanda 5, Buzzo 23, Raimo 5, Rugi 4. All.: Campani.