Basket, buona la prima per la Pallacanestro Femminile Pisa in serie C

Pisa, 27 ottobre 2025 – Parte con una vittoria l’avventura della Pallacanestro Femminile Pisa nel campionato di serie C, sul campo della neo promossa Bellaria Pontedera. La partita è risultata più impegnativa del previsto per le biancorosse del presidente Guerrini, opposte ad una compagine che ha avuto il merito di restare in scia delle pisane fino a metà del quarto periodo, mostrando un grande agonismo per tutti i quaranta minuti.

LA CRONACA – L’inizio è molto nervoso da entrambe le parti, con parecchi errori, sia dalla distanza, sia da sotto, ed un parziale nel primo quarto che parla da solo (7-7). Stesso copione nel secondo periodo, con gli attacchi spuntati e coach De Filippis che fa ruotare le ragazze in campo alla ricerca di un equilibrio, ma sono le padrone di casa ad andare al riposo sorprendentemente avanti per 19-15. Al rientro sul parquet Benedettini e compagne iniziano a giocare di squadra e prendono in mano la gara, grazie ad uno schieramento inziale più equilibrato e compatto, che permette l’aggancio ed il sorpasso alla conclusione del terzo parziale (35-37). Nel quarto la PF Pisa allunga fino a +8, Pontedera riesce a riportarsi sotto, ma le biancorosse pisane tengono con due triple di Turco e Benedettini, che consentono alla squadra di chiudere in vantaggio per 57-53.

I VALORI - Buona la prova della squadra negli ultimi due quarti, con numerosi palloni recuperati, sia in fase di costruzione, sia sotto i tabelloni, con la solita Benedettini top scorer a quota 14 punti, seguita a ruota da Garruto con 10. Era importante vincere la prima partita anche perché la forma e gli automatismi sono ancora da perfezionare ma la squadra ha dimostrato, con l’esperienza delle veterane, di sapere reagire e controllare la partita nel momento più delicato, contro una squadra che non ha mai mollato, davanti ad un pubblico di casa molto caldo.

PROSSIMO INCONTRO - Prossima gara lunedì 3 novembre alle 21, tra le mura amiche della palestra di Via Betti, contro il Nuovo Basket Altopascio che è, sulla carta, una delle compagini favorite per l’accesso ai play-off.

Bellaria Pontedera-Pallacanestro Femminile Pisa 53-57

Progressivo: 7-7, 19-15, 35-37

PF Pisa: Sgorbini 8, Nesti 4, Mercolini 4, Turco 6, Ferri, Benedettini 14, Barghini, Parenti 2, Troisi 2, Edu Mengue 3, Filippini 4, Garruto 10. All.: De Filippis.