Basket, buoni riscontri in precampionato per il nuovo CUS Pisa di Stefano Dari

Pisa, 14 settembre – Primi positivi riscontri per la squadra senior del CUS Pisa Basket, che ha superato il primo turno di Coppa Toscana, al termine di una fase di preparazione, che ha visto già ben tre fruttuose amichevoli disputate dalla truppa del neo coach Stefano Dari, assistito dal vice Lorenzo Puschi. Dopo tre sole settimane di lavoro, la condizione fa già ben sperare nel prossimo campionato di divisione regionale 1, che gli universitari affrontano per tornare nuovamente protagonisti, dopo una stagione con molte ombre.

LA SQUADRA – La compagine diretta dal responsabile di sezione Enrico Russo, coadiuvato dai dirigenti Andrea Giannelli e Stefano Magnozzi, è ripartita dalle conferme di capitan Luca Siena, Jacopo Giannelli, Ludovico Quarta e Daniel Spagnolli, già protagonisti di brillanti promozioni e salvezze, a cui si aggiungono i giovani Andrea Colombini e Alessandro Apolloni e l’esperto play Francesco Burgalassi, al suo secondo campionato a Pisa. Due i nuovi arrivi di esperienza, in grado di fare la differenza in categoria, in primis Francesco Fiorindi, che aveva tolto la maglia gialloblù nella scorsa stagione, per rivestire il ruolo di direttore sportivo, e sotto i tabelloni, in una zona critica, vista l’indisponibilità fino a primavera di Carpitelli, Luca Malfatti, centro di oltre due metri, con frequentazioni in serie B, C gold e C. Oltre ai senior, grazie all’università, il CUS può contare su tre nuove matricole di grande valore prospettico, Giovanni Spagli, esterno funambolico già affacciatosi in B a Piombino, l’ala Filippo Ricci, pure piombinese, sponda San Vincenzo, nel cui roster è stato promosso in B, ed il pratese Filippo Rosati, con minutaggio nei Dragons Prato, in C.

I RISULTATI – Le tre amichevoli disputate finora, pur con tutte le considerazioni del caso, hanno dimostrato un crescendo nel gioco sia in attacco, sia difesa, partendo dalla prima gara persa con Chimenti Livorno, poco più di una sgambata, passando dalle affermazioni su Sky Walkers Lucca e sulla Juve Pontedera, per poi arrivare alla prima gara ufficiale della stagione, i sedicesimi di Coppa Toscana, vinta per 67-65 con Scandicci, formazione di pari categoria, ben strutturata, con un gruppo che lavora da anni.

IL COMMENTO DEL COACH - “La gara vinta con Scandicci -commenta Stefano Dari- mi ha lasciato un’ottima impressione soprattutto per i progressi in difesa, con soli 25 punti lasciati agli avversari nella seconda metà di gara. Al termine delle prime tre settimane il bilancio è positivo, con gli atleti per lo più non ancora al massimo, come è normale che sia, e con la gradita sorpresa dei tre nuovi 2006, Ricci, Rosati e Spagli, che hanno dimostrato di essere già pronti per una stagione che li vedrà sicuri protagonisti”