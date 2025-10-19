Acquista il giornale
Basket, buono l’esordio in casa del giovane DREAM Pisa, che supera Argentario in DR2

I ragazzi di Marco Paganucci e Matteo De Luca, partiti con tre diciannovenni, hanno chiuso di fatto il match al riposo

di GIUSEPPE CHIAPPARELLI
19 ottobre 2025
Un'immagine del giovanissimo DREAM Pisa

Pisa, 19 ottobre 2025 – Buono l'esordio tra le mura amiche per il giovane DREAM Basket Pisa, che ha travolto il Basket Argentario, mantenendosi imbattuto dopo la seconda giornata del campionato di Divisione Regionale 2. I ragazzi di Marco Paganucci e Matteo De Luca, scesi in campo con un quintetto giovanissimo, hanno condotto in testa fin dal primo minuto, chiudendo di fatto il match al riposo.

LA CRONACA – In una una buona cornice di pubblico, alla presenza di molti ragazzi delle giovanili, il DREAM, sceso in campo con Cosci, Redini, Bizzarri, Argamante e Baldaccini, gli ultimi tre classe 2006 del vivaio, comincia un po’ contratto, non riuscendo a mettersi bene in ritmo, ma nel secondo quarto riesce a salire di intensità, scavando un solco importante all’intervallo, terminato sul 34-16. Il vantaggio viene gestito con intelligenza nella seconda metà gara, fino a 51-28 al termine del terzo periodo, attestandosi sul 68-43 finale.

“Altra prestazione corale -commenta il presidente Matteo Gorini- in cui vediamo crescere come responsabilità e presenza in campo i nostri giovani, appena usciti dal settore giovanile. La settimana prossima ci aspetta uno dei primo scogli di questo campionato, la trasferta a Volterra, in cui dovremo essere bravi a confermare la nostra crescita, soprattutto a livello di concentrazione e intensità”.

DREAM Basket Pisa-Argentario Basket 68-43

Parziali: 14-7, 20-9, 17-12, 17-15

DREAM: Baldaccini 17, Argamante 8, Cosci 8, Bizzarri 15, Padeletti 4, Redini 8, Copponi 2, Ferretti 3, De Pasquale 3, Galoppini, Spagnoli, Daidone. All.: Paganucci.

