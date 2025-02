Basket - "C» donne. Bieffe inarrestabile. Travolta Firenze

Il punteggio, 91-35, dice tutto. Zero punti subiti nell’intero quarto finale. Agevole vittoria, dunque, per il Basket femminile Porcari, contro Firenze. Continua, quindi, la corsa play-off.

Fin da subito è chiaro l’andamento del match che vede la squadra di casa raggiungere, alla fine, ben 91 punti. Avanti di dieci nel primo periodo e di ventitré all’intervallo lungo, alla fine del terzo quarto le avversarie sono state doppiante nel punteggio: 70-35. Una curiosità: le gigliate non hanno realizzato nemmeno un punto nel quarto finale (ultimi 10’). Da 70-35 il finale è stato, poi, 91-35, con un parziale di 21-0 per le porcaresi.

Partita che ha, quindi, consentito a coach Salvioni di far ruotare tutte le giocatrici, con soddisfazione per l’esordio – con canestro – della giovane Tasha che, da quest’anno, è aggregata alla prima squadra e che ha anche realizzato i primi punti. Per lei una serata da ricordare.

Ora il campionato propone la trasferta di domani, sul parquet ostico della Pieffe Pisa, alle 18,30. La formazione del presidente Picchi è protagonista, ancora una volta, di una stagione eccellente: parte alta della classifica e valorizzazione di giovani talenti.

Mas. Stef.