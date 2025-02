Basket - "C» donne. Capannori super. E’ la nona "sinfonia»

Nona vittoria consecutiva per la Polisportiva Capannori Basket femminile targata Farmacia Biagi che ha superato la Gea Grosseto 48-37. Le pianigiane, seconde in classifica, con dodici successi all’attivo, si avvicinano sempre di più alla matematica qualificazione ai play-off.

Venendo al match con le maremmane, tranne il primo quarto, concluso con un leggero vantaggio delle grossetane, la sfida è stata governata dalle ragazze capannoresi. Danesi miglior realizzatrice del match, con 21 punti a referto. Ma è stata, comunque, una vittoria corale. Tutta la squadra si è espressa su livelli elevati: solo un fisiologico calo di energie nel finale ha permesso alle avversarie di riavvicinarsi, ma senza mai impensierire Buonaguidi e compagne.

Oltre alla vittoria, c’è un’altra bella notizia da sottolineare: il rientro in campo, dopo dieci mesi di assenza, di Lisa Baglioni che, appena entrata, ha messo a segno una tripla "solo cotone", come si suol dire, con la retina che non si è nemmeno mossa, vista la precisione del tiro.

Prossimo impegno nel fine settimana, con la trasferta difficile a Prato. L’appello dei dirigenti è quello di seguire le ragazze in questa proibitiva gara.

Massimo Stefanini