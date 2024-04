Basket C e D. Non si arresta la marcia della 4T. Caduta pesante per la Sbf

Un brutto approccio e poi un devastante parziale 8-26 nel secondo quarto per spaccare la gara: così la Despar 4 Torri sul parquet del Pala Ferrari ha portato a casa la tredicesima vittoria consecutiva del suo campionato, pur senza l’infortunato Verrigni ma con il rientro di capitan Pusinanti e, soprattutto, l’apporto dell’immarcabile Salih (22 punti) sotto i ferri. A Castel San Pietro finisce 57-69 per i granata, Sabato prossimo arriva al Pala 4T Russi, un’altra squadra in piena lotta salvezza: "Dobbiamo guadagnare più punti possibili da queste partite, per essere più tranquilli nelle ultime gare di stagione, che saranno comunque importanti – dice coach Villani –. I tifosi? Il mio consiglio è di venire a vederci, perché stiamo dimostrando di essere una bella squadra e di giocare una buona pallacanestro".

In serie C, si complica la corsa verso la salvezza per la Scuola Basket Ferrara, che alla Bondi Arena viene sconfitta 93-76 da Montecchio e rimane inchiodata a quota zero punti in classifica nella ‘poule’ per non retrocedere. Gli uomini di Campi, come purtroppo spesso è successo in stagione, si perdono nell’ultima frazione di gioco e subiscono un parziale di 27-13 nei dieci minuti finali che indirizza la sfida verso i reggiani, cinici nel momento chiave della partita a differenza di Costanzelli e compagni. Dopo due partite, Sbf è l’unica squadra ancora senza vittorie.