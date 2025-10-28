Basket - "C» femminile. Buona la prima per Porcari e Altopascio

Buona la prima. Per Porcari e per Altopascio. Bieffe Porcari vince al "Palasuore" contro Siena, con il punteggio di 62-52 nella prima giornata del campionato di serie "C" femminile. In estrema sintesi: gara prima dominata, poi gestita. Una partita di grandissima intensità difensiva: entrambe le squadre hanno lottato su ogni pallone, non mollando di un centimetro. Equilibrio nel primo quarto che si chiude 20-18 per le padrone di casa. Il secondo vede Porcari concedere a Siena soli due punti in 10’ (un record), grazie alla fortissima difesa di Granata, Del Carlo e Vilardi e al buon gioco di Pellegrini e Rastelli. Chiude il quarto Fusco con un gioco da tre punti e si va all’intervallo con un + 12 per le gialloblu. Coach Francesca Salvioni chiede di mantenere la concentrazione e di continuare a difendere forte e così avviene. Il vantaggio s’ incrementa fino a + 23, grazie anche ai canestri di Bartoli e Melchino; però, poi, Siena accorcia il divario a causa di alcune disattenzioni di Porcari e a diversi tiri dalla lunetta. Con Vilardi che lascia il campo per infortunio, Porcari mantiene ugualmente il vantaggio e va a segno con Del Carlo, Rastelli e Pellegrini. Ci mette il sigillo capitan Tocchini, con tre rimbalzi strappati alle avversarie. Nella prossima giornata riposo per le gialloblu che giocheranno a Pontedera domenica 9 novembre.

Nuovo Basket Altopascio al femminile, nello stesso girone di Porcari, ha battuto Polisportiva Nicola Chimenti Livorno.

Mas. Stef.