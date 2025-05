Basket c femminile. Landini Lerici pronta alla festa. A Lavagna in palio la promozione

La Gino Landini a un punto cruciale della stagione: il team lericino gioca questa sera alle 20.30 a Lavagna la sfida di ritorno della finalissima del campionato contro la padrone di casa della Polysport, già travolte all’andata con margine di 66 punti. Vincendo anche stasera, la Landini Lerici festeggerebbe la meritata promozione in serie B; un ko invece rimanderebbe il discorso a gara-3 da disputare a Lerici in virtù della milgior classifica nella regular season. La squadra allenata da Andrea Cabani ha infatti chiuso al primo posto, Polysport Lavagna seconda con due punti di svantaggio. Le biancorosse nel match odierno dovranno fare a mano di Drovandi.

In campo giovanile la squadra Under 15 Gold della Golfo dei Poeti cede nettamente (78-57) in casa con la New Ponente nella finale ligure di categoria; decisivo ora il match di ritorno. A parziale consolazione per il Progetto Golfo c’è il terzo posto degli Under 19 Gold dei Legends Carrara alla fase finale a 4, ad Arezzo, del campionato toscano di categoria. Vittoria del Cecina che in finale batte la Pielle Livorno che in semifinale aveva sconfitto il team tosco-ligure, poi impostesi nella “finalina” per la terza posizione ai padroni di casa aretini per 95-89