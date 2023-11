Basket C femminile. Vis Rosa si sblocca sul campo del Trebbo

Arriva finalmente la prima vittoria stagionale per la serie C femminile griffata Istituti Polesani, sul campo della Vis Trebbo di Reno. Le ferraresi partono con il freno a mano tirato e faticano a trovare la via del canestro nei primi 5 minuti, fino a quando fanno salire l’intensità difensiva e piazzano un parziale di 10-0 per chiudere avanti il primo quarto 18-9. L’inerzia è tutta per le ragazze di coach Vaianella, che nei due quarti centrali concedono solo 13 punti alle giovani padroni di casa realizzandone per contro 33 e nell’ultimo controllano il punteggio fino al 38-63 finale. Tra le note negative i troppi rimbalzi offensivi concessi alle avversarie e l’infortunio alla caviglia per Salvadego che per fortuna non dovrebbe essere nulla di grave. Tra quelle positive l’ottimo esordio delle giovani Conti e Magnani.