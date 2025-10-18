Basket C maschile. ’Bomba’ di Albanesi a fil di sirena. La Landini porta a casa la vittoria

Landini Lerici

78

Aurora CHIAVARI

75

GINO LANDINI LERICI: Sacchelli, Maccari, Putti, Russo, Bicicchi, Tripodi, Ridolfi, Menicocci, Giachetti, Albanesi. All. Corsolini.

AURORA CHIAVARI: Bukia, Piazza, Solari, Costa, Bellinaso, Scibola, Enoyoza, Folli, Ravera, Seganti, Anelli, Oluic.

Arbitri: Valletta e Ciccariello.

LERICI – Una ’bomba’ da 3 punti di Marco Albanesi agli sgoccioli del match, sancisce il 78-75 con cui la Landini Lerici piega l’Aurora Chiavari e centra la prima vittoria casalinga nel turno infrasettimanale di C maschile. Risultati 4ª giornata: Savigliano-Arona 62-66, Campus Piemonte-Next Biella rinviata al 22/10, 5 Pari Torino-Leopardi Chieri 56-74, College Novara-Teen Torino 76-64, Cirié-Piossasco 86-57, Cus Torino-Bra 93-57, Vado-My Basket Genova 71-64 e Teens Biella-Ivrea 83-60. Classifica: Cus Torino, Arona, Teens Biella punti 8; Savigliano e Cirié 6; Piossasco, My Basket Genova, Chieri, Next Biella, Vado e Landini 4; Novara, Campus Piemonte, 5 Pari Torino, Bra e Teen Torino 2; Aurora e Ivrea 0. Landini subito in campo stasera alle 21 sul parquet della cocapolista Arona.

In Divisione Regionale 1 la Golfo dei Poeti è impegnata stasera alle 20.30 a Imperia contro il Riviera. Le altre partite: Ardita Juve Genova-Basket Pegli, Cogoleto-Cus Genova, Next Step Rapallo-Tigullio, Auxilium-Blue Sea Lavagna, Pro Recco-Juvenilia B Varazze e Seagulls-San Remo. In Serie B femminile la Landini è ospite stasera alle 21.15 del Prato. Le partite della 4ª giornata: Pontedera-Perugia, Costone Siena-Piombino, Lucca-Civitanova, Pielle Livorno-Firenze, Terni-Ponte Buggianese e Umbertide B-Valdarno. Infine Nella Under 19 maschile prima vittoria dello Spezia Lab Future per 60-56 sul Vela Viareggio. Spezia in campo con Beghé, 7, Russo L. 13, Tedeschi 4, Nardi 6, Frione 5, Bicicchi 3, Di Benedetto C. 6, Pignoli 5, Giacomazzi 11, n.e. Bertagna e Dell’ Amore.