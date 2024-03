Basket: "C" maschile, fase due. Bama al via con il doppio rinforzo

Con due innesti nel motore, i due nuovi arrivati, Torrigiani e Donati – entrambi pivot che arricchiscono tecnicamente e quantitativamente un roster che si era ridotto all’osso dopo il ritiro di Baroncelli, la partenza di Mencherini, gli infortuni lunghi di Dal Canto e Chiarugi – il Bama Altopascio parte nella seconda fase. Lo fa questa sera, ore 19 (arbitri Borchi di Pontedera e Zini di Pistoia, palasport di Avenza) contro CMC Carrara, una delle due franchigie che albergano sotto i marmi delle Apuane.

Coach Traversi avrà a disposizione i due neoarrivati. Torrigiani è un ottimo pivot, così come Donati che è stato convocato in passato nelle varie nazionali giovanili e che ha avuto esperienze in "B" con Montegranaro (anni fa in serie "A") e Herons Montecatini. I rosablu cominciano la fase ad orologio con soli quattro punti, gli stessi di Union Prato, Valdisieve, San Giovanni Valdarno e la stessa Carrara. Pontedera e Don Bosco stanno meglio, poiché partono da quota otto. Ecco già spiegato che un blitz in terra marmifera varrebbe molto. Una seconda fase dove l’obiettivo è quello di arrivare tra le prime tre del girone a sette squadre. Non sarà affatto facile anche se i rosablu, insieme a Valdisieve e Union Prato, disputeranno due gare in più delle squadre provenienti dall’altro girone.

Carrara, quota 4 in classifica come il Bama (ma con, appunto, due gare in meno a disposizione), è una buona compagine. In un telaio rodato, ha fatto pochi innesti. In aggiunta ai "pretoriani" Fiaschi, Mancini, Suriano Simoncini e Pipolo, sono arrivati Russo (dal Bcl), l’esterno Sequani (top scorer con 12.7 a gara, in uscita dalla serie "B" di Mestre) e l’ottimo centro Tedeschi, proveniente dalla Spezia.

Un match sicuramente difficile, su un patquet "caldo". I rosablu sono, comunque, determinati ad iniziare con il piede giusto una kermesse dove il margine di errore è zero.

Dopo Carrara scatta il tour de force: giovedì 7 marzo, alle 21, turno infrasettimanale contro Juve Pontedera e, meno di quarantotto ore dopo, trasferta a Livorno contro il Don Bosco, sabato 9, alle 18,45. Già, c’è una formula astrusa e poco comprensibile dagli appassionati; se, poi, ci aggiungiamo anche prove di resistenza fisica come queste, allora si capisce come sia davvero dura poter mantenere la categoria per una cittadina di appena quindicimila abitanti. Ne approfittiamo, allora, per ricordare tutti gli impegni di questa fase a "orologio", come viene definita.

Trascorse le prime tre giornate ricordate, Bini e compagni ritorneranno a giocare domenica 17 marzo, per la quarta e ultima giornata di andata, al "Palapertini" di Ponte Buggianese, contro San Giovanni Valdarno. Prima di ritorno con Carrara per la Traversi band il 24 marzo e, subito dopo, altro turno infrasettimanale, a Pontedera, il 27 marzo, alle 21.15, visto che il 31 è Pasqua. Il 7 aprile sfida interna con il Don Bosco e il 14 conclusione in Valdarno.

Massimo Stefanini