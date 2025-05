Basket C maschiLE. Landini firma l’impresa. Con Savigliano a gara-3

Grande impersa della Gino Landini Lerici che nei quarti di fonale dei playoff piega il Savigliano, dopo aver perso l’andata in Piemonte di 19 punti contro la capolista della regular season. Si va quindi a gara-3 in programma oggi a Savigliano. La Landini ha vinto 82-79 schierando questa formazione: Sacchelli, Gaspani Lo., Tripodi, Biaggini, Poletto, Incitti, Menicocci, Cozma, Albanesi, Maccari. Oddone e Putti. Amatori Savigliano: Romerio, Carena, Bonatti, Baruzzo, Agbogan, Abrate, Lamia, Corradini, Giorsino, Amateis, Giraudo, Gioda. In campo giovanile la Under 15 Gold della Golfo dei Poeti, perde 63-61 ad Arcola in semifinale contro Pegli grande favorito per la vittoria del campionato ligure di categoria. Resta qualche speranza in vista del turno di ritorno a Genova. la Golfo ha giocato con Butera, Boni, Ridolfi, Alberti, Giachino, Ricci, Filesi, Aste, Del Bianco, Bicchieri, Leone, Nicoli, Amendola e Billi. La Under 19 della Golfo dei Poeti, targata Legends Carrara, si qualifica per i quarti di finale battendo 91-71 la Mens Sana Siena.