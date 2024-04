Basket c playoff. Scandiano è super: la favola prosegue

FORLIMPOPOLI

49

SCANDIANO

71

BASKERS FORLIMPOPOLI: Dellachiesa ne, Benedetti 3, Brighi A. 8, Rossi 6, Grassi 5, Balistreri ne, Brighi L. 5, Bracci 4, Dell’Omo 11, Farabegoli 7, Palazzi ne. All. Tumidei.

EMIL GAS SCANDIANO: Maione ne, Fikri 5, Costoli 1, Astolfi 20, Fontanili, Bertolini 5, Levinskis 7, Brevini 4, Riccò 3, Vecchi 9, Caiti 17, Gualdi ne. All. Spaggiari. Arbitri: Romanello di Ferrara e Calabrese di Bologna.

Parziali: 11-19, 26-44, 30-57.

Prosegue a Forlimpopoli la favola di Scandiano (8). La squadra di Spaggiari resta imbattuta al vertice della poule playoff superando i Baskers (4), che prima della sfida alla prima della classe avevano un ruolino di 10 vittorie in altrettante gare davanti al pubblico amico. Scandiano ha il merito di approcciare al meglio il match e di comandare le danze senza paura, alzando i ritmi in attacco trascinata dai canestri di Astolfi e Caiti, mente in difesa chiude tutti i varchi, come dimostrano i soli 4 punti segnati dai romagnoli nel corso del terzo quarto, dove la gara si chiude definitivamente.