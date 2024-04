Basket c poule salvezza. Correggio cade in casa contro Molinella

CORREGGIO

66

MOLINELLA

80

PALLACANESTRO CORREGGIO: Messori 9, Manicardi, De Toni, Morgotti 8, Sutera 9, Pini 8, Guardasoni L. ne, Scaravelli, Iori 9, Guardasoni M. 13, Spallanzani, Lavacchielli 10. All. Pantaleo.

MOLIX PALLACANESTRO MOLINELLA: Tognon 12, Guazzaloca 3, Leopizzi 7, Bianchi 10, Venturi ne, Seravalli 8, Carella 19, Trinca 13, Cavicchi, Zaharia 2, Agusto 6. All. Baiocchi.

Arbitri: Manzi di Ferrara e Grazioli di Bologna.

Parziali: 18-14, 35-34, 47-52.

Secondo stop in altrettante gare della poule salvezza per la Pallacanestro Correggio (0), sconfitta in casa dalla Pallacanestro Molinella (2) e ora ultima in solitaria nel proprio girone. Lavacchielli e compagni giocano una buona prima parte di gara, ma è nella seconda che i bolognesi piazzano l’allungo decisivo, risultando imprendibili nel finale.