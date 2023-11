Basket C. Titans, gioia dopo due tempi supplementari

È il weekend più bizzarro dell’anno, in Serie C. Angels e Titans giocano entrambe due supplementari, con Santarcangelo ko e San Marino invece vincente. La Dulca, nell’insolita collocazione domenicale, cede il passo a Lugo in una partita a punteggio altissimo (99-103). La gara arriva all’ultimo quarto con gli ospiti avanti abbastanza nettamente (52-61), ma gli Angels recuperano. Ultimi secondi da cardiopalma, con Bedetti che, sul -1 a 2” dal gong, fa 12 e manda la gara all’overtime (78-78). Nel primo supplementare sembra fatta, ma sul +3 e possesso a 40” dalla sirena una palla persa sanguinosa rimette tutto in gioco con Ravaioli che infila la tripla del nuovo pari (86-86). Nel secondo supplementare Lugo ne ha di più, Santarcangelo sbaglia troppo in difesa e gli ospiti passano con 33 di Ravaioli e 29 di Goi.

Il tabellino degli Angels: Bonfè, Mulazzani 19, Conti 21, Panzeri, Macaru 6, Benzi 3, Rossi 14, Bedetti 15, Mari, Abba 17, Sirri 2, Lombardi 2. All.: Serra.

Ancor più clamoroso il doppio overtime del Multieventi di San Marino, coi Titans alla fine vincenti su Jesi per 80-78. Gara con tanti saliscendi, con i padroni di casa avanti nel primo quarto e parte centrale del match tutta degli ospiti (52-60 al 30’). I Titans vanno vicini a portarla a casa subito, ma una tripla di Pesce a -5” manda la gara al supplementare (72-72). E lì accade l’inimmaginabile perché, tra liberi sbagliati e layup che non entrano, non segna nessuno. 0-0, incredibile. Si va al secondo overtime con Gamberini che lancia subito la fuga giusta per San Marino. Titans vincenti 80-78.

Il tabellino: Borello, Gamberini 16, Frigoli 8, Macina 11, Fusco 3, Botteghi, Dini 7, Felici 16, Pesaresi 18, Monticelli 1. All.: Millina.