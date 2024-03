BASKET C UNICA. Baskérs appagati, niente da fare a Santarcangelo

Rotondo ko per i Baskérs Forlimpopoli, che dopo la matematica qualificazione ai playoff cadono 85-64 (21-16; 39-33; 62-46) sul campo degli Angels Santarcangelo. Con Farabegoli e Lorenzo Brighi ai box per acciacchi, i Baskérs restano a contatto nel primo tempo, pur inseguendo una Santarcangelo solida e guidata dal duo Conti-Bedetti. Nella ripresa, invece, il divario si dilata in maniera importante, con un parziale di 14-3 nella fase centrale del terzo quarto. Sabato, contro Guelfo, nell’ultima giornata della prima fase, i galletti cercheranno di mantenere secondo posto e imbattibilità casalinga per arrivare al meglio alla Poule Promozione.

Baskérs: Benedetti 3, Brighi A. 9, Ruscelli 2, Naldini 6, Rossi 21, Grassi 5, Brighi L. ne, Lazzari 3, Bracci 9, Dell’Omo 4, Farabegoli ne, Palazzi 2. All. Tumidei.