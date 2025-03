Basket c unica. Folgore, c’è l’ostico Prato Dragons

Ventesima giornata di Serie C Unica anche per la Folgore Fucecchio, che domani alle 18 andrà a far visita al Prato Dragons. Un impegno sulla carta estremamente severo visto che i padroni di casa sono secondi con 30 punti ed un margine di sedici lunghezze sui biancoverdi fucecchiesi, i quali però anche all’andata hanno dimostrato di potersela giocare perdendo di misura 58-64. Tra le mura amiche i lariani finora hanno perso solo due partite, contro la capolista Fides Montevarchi e due settimane fa contro Agliana. Dal canto suo la squadra di coach Pistolesi sta attraversando un buon momento, dove nelle ultime quattro giornate ha battuto Bottegone, Cus Firenze e Juve Pontedera. In trasferta finora la Folgore Selleria Boldrini ha vinto tre volte ed ha il peggior attacco del campionato, ma al contempo può contare su una difesa capace di concedere finora 1328 punti agli avversari, 14 in meno di quelli subiti dallo stesso Prato Dragon, che invece con 1458 punti realizzati è la terza squadra più prolifica sotto canestro.