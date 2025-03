Basket C Unica. Folgore Fucecchio: prova di forza. Ora i play-off distano solo 4 punti

Colpaccio della Folgore Boldrini Selleria in quel di Prato. Sul parquet della seconda forza del campionato, infatti, i biancoverdi fucecchiesi si impongono con merito e si portano a meno quattro dai play-off. Avvio sprint della squadra di coach Pistolesi che vola subito sullo 0-8, chiudendo poi la prima frazione con un margine di sei punti (14-20 al 10’). Vantaggio che ad inizio secondo tempino raggiunge la doppia cifra grazie al canestro di Calugi (14-25), ma Smecca tiene agganciato Prato con due triple consecutive. Prato che sul finire della frazione impatta a 33, con la Folgore che arriva comunque avanti all’intervallo lungo grazie al canestro dall’arco dei sei metri di capitan Gazzarrini (33-36 al 20’).

La partita si mantiene agonisticamente avvincente e totalmente aperta a qualsiasi risultato anche al rientro in campo dagli spogliatoi, quando per l’unica volta nei quaranta minuti di gioco Prato mette la testa avanti sul 47-44. È soltanto un fuoco di paglia, però, perché la Folgore risponde subito e alla terza sirena è di nuovo avanti (47-50 al 30’). Ad inizio dell’ultimo quarto Simone Orsini mette la tripla del più otto (47-55), che fa respirare la Folgore, la quale comincia ad accusare un po’ di stanchezza oltre a problemi di falli. Il team di Pistolesi è bravo a non disunirsi rintuzzando ogni tentativo di rimonta dei lanieri che più volte ritornano sotto fino a meno tre (52-55 e 58-61). Il finale di gara però è ben gestito da Giachetti e compagni e il divario si riallarga fino al 71-63 della sirena.

Questo il tabellino biancoverde: Ferrati n.e., Calugi 12, Galligani 5, Giachetti 16, Orsini Si. 12, Gazzarrini 7, Filomeno n.e., Orsini St. 10, Lorenzi, Menichetti 5, Tessitori 4, Orsucci.

Si.Ci.