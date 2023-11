Basket campionato di Divisione regionale 1. Audax, una vittoria che allontana le nubi. Squadra alla ricerca di una sua identità

E’ stata una vittoria che, almeno per il momento, allontana le nubi che già si addensavano sulla squadra. Il successo esterno dell’Audax a Castelfranco di Sotto nella terza giornata del campionato di Divisione regionale 1, ha riportato il sereno in casa gialloazzurra, in attesa di conferme per capire se il capitombolo casalingo con la Invictus Livorno è stato solo un incidente di un percorso appena iniziato, o se è stato la spia di problemi più grandi e che la vittoria di domenica ha momentaneamente fatto dimenticare. I gialloazzurri sono una squadra che deve ancora trovare la propria identità (e anche il proprio gioco), alle prese con un nuovo campionato che non conosce (l’unica apparizione nella ex serie D risale alla stagione 2008-2009). Un gruppo fatto di giovani promettenti ma che non hanno molta esperienza nei campionati senior, di giocatori esperti della categoria e di due giocatori a cui questa categoria può stare anche stretta. A coach Andrea Cristelli il compito di trovare il giusto amalgama e i giusti equilibri interni, affinchè la squadra del pivot Jacopo Evangelisti e della guardia Riccardo Plaia diventi protagonista e non resti comparsa.

Classifica: Rosignano 6 punti; Invictus Livorno, Legends Carrara, Audax Carrara e Valdicornia 4 punti; Calcinaia, Castelfranco, Lucca, Liburnia Livorno e Grosseto 2; Viareggio, Bellaria Pontedera e Donoratico 0 (Invictus, Legends, Calcinaia, Grosseto, Viareggio, Pontedera e Donoratico 1 partita in meno).

ma.mu.