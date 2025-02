Basket: campionato interregionale femminile di serie B. La Number8 difende il sesto posto. Massesi in trasferta a Firenze

Difende il sesto posto (ultimo utile per i playoff) la Medicina Unica Number8 che, nella settima giornata di ritorno del campionato interregionale femminile di serie B, viene agganciata dal Prato a quota 22, ma resta sesta in virtù del vantaggio nello scontro diretto con le laniere (54-56). Le massesi non hanno giocato perchè osservavano il previsto turno di riposo (nel girone c’è un numero di squadre dispari), Con otto turni alla fine della prima fase, ci sono in palio ancora 16 punti e, al momento, oltre che dal Prato, le massesi devono guardarsi anche dal Terni, in ritardo di soli 2 punti, ma nei cui confronti la Mu Number8 vanta il doppio vantaggio nello scontro diretto (59-53 a Massa e 54-68 a Terni). Le bianconere di coach Fabrizio Sturlese tornano in campo domenica prossima con la trasferta di Firenze contro il Basketball Academy, squadra che occupa il quarto posto a quota 26.

Classifica: Perugia e Ponte Buggianese 40 punti; Lucca Le Mura 34; Firenze Academy e Pielle Livorno 26; Medicina Unica Massa e Prato 22; Terni 20; Piombino e Senigallia 16; Umbertide e Costone Siena 14; San Giovanni Valdarno e Orvieto 8; Pontedera 2.

ma.mu.