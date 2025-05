Basket Cecina sconfitto in casa: ABC Castelfiorentino vince in rimonta 72-74

Cecina

72

Abc Castelfiorentino

74

BASKET CECINA: Parietti 1, Pedroni 12, Gattel 20, Pistolesi T. 2, Bruci 5, Saccaggi 1, Pistillo, Nannipieri 15, Pistolesi N. 6, Tintori 8, Bruni 2. All.: Da Prato.

ABC SOLETTIFICIO MANETTI: Ciano 4, Rosi n.e., Lazzeri 3, Ticciati, Corbinelli 26, Marchetti n.e., Azzano 13, Nnabuife 12, Cantini, Gutierrez 16. All.: Manetti.

Arbitri: Marinaro di Cascina, Nocchi di Vicopisano.

Parziali: 15-16; 45-29; 58-53.

CECINA – L’Abc espugna il campo del Cecina di misura con una grande prova di forza, trovando una vittoria di cuore. In una partita difficile, gli uomini di Manetti hanno ribaltato i pronostici andando a prendersi gara-1 del primo turno playout per 72-74 in rimonta. Con quattro uomini in doppia cifra, tra cui un Corbinelli trascinatore con 26, a fare la differenza è stata l’intensità difensiva mostrata nella ripresa. Con un buon approccio alla partita, l’Abc inaugura la sfida portandosi in vantaggio per 15-16 alla prima sirena.

Nel secondo quarto, poi, la debacle castellana: doppia cifra di vantaggio locale con la difesa gialloblù che fa acqua da tutte le parti, e si arriva all’intervallo sul 45-29. Ma dagli spogliatoi l’Abc rientra con un’altra faccia, alzando nuovamente l’intensità difensiva: ne viene fuori un 58-53 al terzo riposo. Nell’ultimo quarto, però, Cecina decolla di nuovo toccando addirittura il +12 (69-57). Sembrava finita, ma con tenacia l’Abc inizia a recuperare terreno. Negli ultimi tre minuti ci pensa prima Corbinelli che porta i suoi sul 72-71, poi l’Abc alza le barricate blindando letteralmente l’area, e la chiude sempre Corbinelli che segna l’ultimo libero per il 72-74 finale. Ma non c’è tempo per festeggiare: mercoledì alle 21 la serie si sposta al PalaBetti, e si riparte da 0-0.