Basket Cecina vince contro ABC Castelfiorentino: decisivo il finale al Pala Poggetti

Basket Cecina 80abc castelfiorentino 78

BASKET VERADOL CECINA: Parietti, Pedroni 10, Gattel 10, Pistolesi T. 6, Bruci 11, Saccaggi 12, Pistillo 12, Nannipieri 3, Pistolesi N. 4, Tintori 6, Bruni 6. All.: Da Prato.

ABC SOLETTIFICIO MANETTI: Ciano 6, Rosi n.e., Lazzeri 6, Ticciati, Corbinelli 11, Cicilano n.e., Fabrizzi n.e., Marchetti n.e., Azzano 20, Nnabuife 17, Cantini 3, Gutierrez 15. All.: Manetti.

Arbitri: Corso di Pisa e Barbarulo di Vinci.

Parziali: 16-25; 39-43; 65-56.

CECINA – L’Abc Solettificio Manetti, con un gran finale, rimonta fino al 78-78 pari a una manciata di secondi dalla sirena, poi Cecina va a canestro mentre la tripla di Corbinelli sbatte sul ferro. Cecina si salva, i gialloblu valdelsani si giocheranno il tutto e per tutto nell’ultimo turno play-out contro Torino. Ottimo approccio per l’Abc, che trova buoni spunti offensivi, tanto che uno splendido assist di Gutierrez manda a segno Azzano per (4-11), il quale segna poi anche dall’arco per la doppia cifra di vantaggio gialloblu. Nnabuife e Gutierrez firmano il più 14(4-18) e Ciano dalla lunetta infila il 9-23 del 7′. Negli ultimi tre giri di lancette Cecina accorcia fino al 16-25 su cui si va al primo riposo. All’inizio della seconda frazione, come troppo spesso accade, in casa Abc si spegne la luce e Cecina punisce puntualmente gli errori gialloblu (27-27 con un parziale di 11-2). Ciano batte un colpo dalla lunetta, ma l’inerzia è tutta di Cecina e Pedroni infila il vantaggio locale (31-29 a metà frazione). Intanto arriva la tegola del terzo fallo personale di Nnabuife, mentre cinque punti in rapida successione di Azzano permettono all’Abc di riportarsi a +5 sul 34-39, che diventa 39-43 all’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi Cecina mette la testa avanti (44-43), mentre l’Abc è in confusione. I padroni di casa ringraziano ed allungano fino al 65-56 del 30’. Nell’ultimo quarto, quando la tripla di Bruni fa lampeggiare il 72-60 sul tabellone, la sfida sembra ormai prendere la direzione di Cecina, ma la reazione castellana riapre completamente fino al 78 pari con i due tiri liberi di Nnabuife, quando mancano 35 secondi alla sirena. Come detto, però, Tintori realizza, Corbinelli no e la festa al Pala Poggetti è tutta di Cecina.