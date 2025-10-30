Basket, cerca riscatto il CUS Pisa, sul campo di Calcinaia, in Divisione Regionale 1

Pisa, 30 ottobre – Dopo la sconfitta casalinga con la capolista Libertas Lucca, il CUS Pisa Cosmocare incontra, domenica in trasferta, un’altra squadra blasonata ed esperta della categoria, il Basket Calcinaia dell’ex coach universitario Scocchera. Contro la compagine che ha finora la migliore difesa, i ragazzi di Dari dovranno dare il massimo per provare a tornare al successo.

CALCINAIA – La squadra guidata da Andrea Scocchera, che gli appassionati ricordano lo scorso anno sulla panchina del CUS, è reduce da una stagione dominata nella regular season, terminata al primo posto con 25 vittorie in 30 gare e 10 punti di vantaggio sulla seconda, naufragata poi al primo turno dei play-off, con l’eliminazione in due partite ad opera della più modesta Cerretese. La compagine della Valdera, che ha sostanzialmente mantenuto l’organico 2024-25, ad eccezione del ritiro di Lorenzo Nelli, storica bandiera, con qualche integrazione, ha disputato una buona Coppa Toscana, sconfitta solo ai quarti da Grosseto, ed ha perso la prima di campionato con Valdicornia, vincendo poi le altre tre gare con Castelfranco, Invictus livorno e CMC Carrara.

CUS PISA COSMOCARE – Dopo la prima ed unica vittoria sul campo del forte Donoratico, domato grazie ad una ripresa da incorniciare in difesa e all’estro di Ludovico Quarta, il Cosmocare CUS è ripiombato nella mediocrità, finendo sconfitto sul proprio parquet, dove non ha ancora fatto punti, ad opera della più quadrata Libertas Lucca. Gli uomini di Dari sono ripiombati in uno stato di difficoltà ad applicare le regole difensive (sono 300 i punti subiti dagli universitari, che hanno fatto meglio solo di Pontedera e CMC Carrara), palesando anche evidenti problemi di percentuali in attacco. La trasferta di Calcinaia appare sulla carta proibitiva, ma i gialloblù ci dovranno provare, per dare una fisionomia ad una squadra dimostratasi finora senza un’identità definita.

“E’ stato senza dubbio un brusco passo indietro -questo il commento di coach Stefano Dari dopo la scorsa partita- rispetto alle ultime due gare. Adesso affronteremo un’altra delle favorite di questo campionato, il Calcinaia. Dobbiamo trasformare il match in un’ottima occasione di riscatto, lavorando bene in settimana”.