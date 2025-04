Basket Club Russi eliminato dai playoff: Massacramento Kings Bologna vincono 2-0

È già terminata l’avventura del Basket Club Russi nei playoff, sconfitti 2-0 negli ottavi di finale dai Massacramento Kings Bologna, presentatisi come testa di serie avendo vinto il girone E. Decisiva la sconfitta casalinga in gara 2 per 67-70 (15-22; 32-37; 42-53), in un match molto equilibrato.

Vince il Faenza Futura aggiudicatasi 72-54 (24-10; 40-18; 60-34) gara 1 con il Centro Mb Arcoveggio. Ieri sera alle 21.45 a Bologna, i faentini hanno disputato gara 2. L’eventuale terza sfida sarebbe lunedì a Faenza.

Il tabellone playoff: Massacramento Kings Bologna – Russi (2-0); Pgs Bologna – Grifo Imola (1-0); Sunrise Rimini – San Mamolo (0-1); San Lazzaro – Lions Coriano; Tigers Forlì – PGS Bellaria Bologna (1-0); Navile Bologna – San Marino (1-0); Bellaria – Ellepi Bologna (1-1); Faenza – CMB Arcoveggio (1-0).

Il tabellino di Faenza: Guerra 2, Samori 19, Monteventi 2, Samori L, Spiriti, Silimbani 10, Fabbri 6, Mazzotti 22, Ercolani 2, Tempesti 9. All.: Bertozzi

Il tabellino di Russi: Russi: Barlotti 8, Vespignani 4, Basaglia 4, Rosetti 17, Bamba, Zama 6, Omorodion 4, Ceccarelli, Pirini 2, Porcellini 8, Denti, Morigi 14. All. Venturini.