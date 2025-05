Basket. Cmv, missione compiuta. Battuta la Polisportiva Galli

Il Centro Minibasket Valbisenzio si avvicina alla finalissima dei playoff di Divisione Regionale 1. La formazione allenata da Paolo Bertini manda al tappeto in gara di semifinale la Polisportiva Alberto Galli con il risultato di 89-79, guadagnandosi così il match point, che proverà a sfruttare già domani sera, quando andrà in scena il secondo appuntamento della serie, questa volta però in terra aretina.

Al PalaNenni, il primo quarto sorride alla squadra pratese, che tocca anche la doppia cifra di vantaggio.

Nella seconda frazione, i locali perdono Acciaioli per infortunio, ma mantengono un discreto margine (44-37 il punteggio al 20’).

In avvio di ripresa, l’inerzia è dalla parte degli ospiti, che si fanno minacciosi. E così a 10 minuti dal termine ci sono solo due punti a dividere le due sfidanti.

La truppa di San Giovanni Valdarno piazza pure il sorpasso in apertura di ultimo periodo, ma Bonari e soci non ci stanno: prima tornano davanti, poi nel finale difendono il vantaggio grazie alla precisione ai liberi.

Francesco Bocchini