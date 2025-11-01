Basket: coach Priftis ha presentato la partita di domani al PalaBigi contro l’Olimpia Milano. "Periodo duro, ma faremo di tutto per vincere». "Cheatham fuori per le prossime 2-3 gare»

"Stiamo attraversando un periodo molto duro e purtroppo abbiamo anche qualche problema con gli infortuni, ma cercheremo di fare del nostro meglio con i ragazzi che sono a disposizione". Nel presentare la sfida di domani, ore 18 al PalaBigi, con l’Olimpia Milano, Priftis va dritto al punto. "Cheatham non ci sarà. Ha un’infiammazione al tendine d’Achille che sta diventando un problema serio, quindi lo perderemo almeno per le prossime 2-3 partite. Abbiamo anche qualche altro acciacco che invece speriamo di poter gestire".

Priftis, non avere Cheatham è uno svantaggio, ma allo stesso può rappresentare un’opportunità per spingere a fare un passo in avanti qualche altro giocatore che fin qui ha deluso?

"Questo è quello che ci auguriamo, anche perché mancherà un elemento che di solito gioca 30 minuti a partita e, soprattutto dal punto di vista offensivo, dovremo per forza cambiare qualcosa".

C’è qualcuno in particolare da cui si aspetta di più?

"Questa assenza andrà colmata con un lavoro di gruppo. Dobbiamo fare meglio di quanto abbiamo fatto mercoledì contro il Cibona (sconfitta per 75 a 73, ndr)".

È stata una brutta partita, in cui non si è visto lo stesso spirito combattivo degli appuntamenti precedenti. Cosa vi è mancato?

"Qualcuno potrebbe fantasticare che è mancato l’impegno e che non c’erano le giuste motivazioni, ma la realtà è che eravamo stanchi. Giocare in continuazione due competizioni non è facile, soprattutto quando avresti bisogno di allenarti. Il riferimento però è alla prima parte di gara, perché dopo l’intervallo abbiamo avuto tutto un altro impatto anche se non è bastato".

Per battere Milano servirà una gara perfetta. O quasi…

"Affronteremo quella che considero la squadra più organizzata dal punto di vista tattico. Hanno un’ottima lettura delle situazioni e sono capaci di adattarsi a ciascuna di esse, ancor prima di avere tanti ottimi giocatori in grado di fare la differenza".

Quali saranno le chiavi della partita?

"Dovremo essere tutti focalizzati per 40 minuti, cercando di leggere subito le situazioni per capire dove ci porterà la partita. Sono sicuro solo di una cosa: che combatteremo dando il 100 per cento".

Francesco Pioppi