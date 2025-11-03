Basket, con una tripla di Cosci il DREAM Pisa supera in volata Liburnia, nel derby di DR2

Pisa, 2 novembre 2025 – Vittoria al cardiopalma per il DREAM Basket Pisa, nel derby in casa con la Libertas Liburnia Livorno, al termine di un match interrotto e giocato su un altro campo, nella quarta giornata del campionato di Divisione Regionale 2. Contro una squadra molto esperta, i giovani ragazzi di Marco Paganucci e Matteo De Luca hanno fatto tesoro della sconfitta di Volterra, rimanendo in scia degli avversari per tutta la gara ed operando il sorpasso con una tripla di Cosci, proprio allo scadere.

LA CRONACA - L’inizio non è dei migliori per i padroni di casa, contratti e con qualche difficoltà offensiva, come attesta il parziale di 6-11 alla fine del primo parziale. Con il PalaDREAM reso scivoloso e impraticabile per la troppa umidità, le squadre si spostano nella palestra di via Possenti ed è come se iniziasse un nuovo incontro. Dal secondo quarto, infatti, cambia completamente la cronaca, con Redini e compagni che alzano il ritmo, corrono in contropiede e trovano canestri importanti ed il sorpasso, con un primo tentativo di allungo e un sostanziale equilibrio al riposo (23-22). Nella ripresa gli avversari non mollano, dando vita a una sfida punto a punto, che termina in perfetta parità alla fine del terzo periodo (40-40). A 30 secondi dalla fine, gli ospiti trovano il sorpasso (55-57), ma Paganucci chiama time-out e costruisce la palla della vittoria: una rimessa ben eseguita offre infatti a Cosci la tripla per il 58-57. Nella successiva azione una buona difesa di squadra costringe gli avversari a un tiro difficile, la conclusione non trova il canestro e consente ai padroni di casa di portare a casa una vittoria meritata e dal sapore speciale.

“Una prova di carattere e determinazione per i nostri ragazzi -commenta il presidente pisano Matteo Gorini- capaci di reagire alle difficoltà e di trovare la forza per conquistare il successo nel finale. Un ringraziamento speciale va alle società GMV e IES Pisa per la disponibilità e la collaborazione, che hanno permesso di proseguire e concludere regolarmente la partita, presso un loro impianto di gioco”.

DREAM Pisa-Libertas Liburnia Livorno 58-57

Parziali: 6-11, 17-11, 17-18, 18-17

DREAM Pisa: Argamante 6, Baldaccini 8, Bini, Bizzarri 7, Caldarelli, Copponi, Cosci 11, De Pasquale, Ferretti, Redini 21, Spagnoli 5. All.: Paganucci.