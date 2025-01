Basket. Continua il momento negativo della Juve Pontedera: quinto ko consecutivo

Continua la striscia negativa per la BNV Juve Pontedera, che esce sconfitta dal campo del Sancat Firenze con il risultato di 83-70 nella prima giornata di ritorno del campionato di Serie C unica interregionale. Si tratta del quinto K.O consecutivo per i pontederesi, il cui ultimo successo risale al derby contro il Cus Pisa. L’assenza di Regoli, che risulta ancora infortunato, ha ulteriormente complicato una partita già difficile contro una squadra giovane e in forma come il Sancat, che è riuscita a ribaltare la sconfitta subita all’andata.

La gara si è rivelata subito in salita per il Pontedera, con i padroni di casa che hanno chiuso il primo quarto sul 26-18, sfruttando un’alta percentuale al tiro. Nonostante un buon equilibrio nel secondo periodo, concluso con un parziale di 20-20, i biancoblù sono andati all’intervallo sotto di 8 punti, finendo sul 46-38. Alla ripresa il Sancat, ha preso definitivamente il controllo del match allungando il vantaggio fino ai 20 punti durante il terzo quarto, chiuso con un margine di 18 lunghezze.

Nell’ultima frazione, Pontedera ha mostrato una reazione d’orgoglio, vincendo il parziale 18-13 e riuscendo a limitare in parte il divario, ma il risultato era ormai compromesso. Per Pontedera, si apre quindi una settimana di riflessione e lavoro per ritrovare fiducia e cercare la svolta già nel prossimo impegno casalingo contro il Pino basket Firenze, attualmente terzo in classifica.

I pontederesi dovranno quindi mettersi alle spalle questa serie di risultati negativi e trovare le energie per affrontare al meglio la prossima sfida con il sostegno del pubblico di casa e una prestazione di squadra compatta che saranno fondamentali per invertire la rotta e rilanciare le ambizioni di salvezza in un campionato ancora lungo e ricco di insidie.

Andrea Martina Torre