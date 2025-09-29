Basket Coppa Toascana. Valdelsa, Monteroni e Poggibonsi top. Sono alle final four
Tre squadre senesi staccano il pass per le final-4 della Coppa Toscana di Divisione Regionale 1. Poggibonsi, Valdelsa Basket e Monteroni si giocheranno la vittoria del trofeo insieme alla vincente della sfida tra Calcinaia e Gea Grosseto. Le Final-4 si disputeranno il 5-6 gennaio 2026 in una sede che verrà decisa nei prossimi mesi.
Affermazione netta e senza discussioni per la Simus Monteroni. Condotta dall’asse Bartoletti-Sabia la formazione locale di coach Rossi si impone 78-57 (Banchero 9, Perinti, Picchi, Bartoletti 25, Giorgi 8, Santini 1, Cerpi, Tognazzi 6, Valdambrini 3, Sabia 16, Milano 3, Bovo 7) sulla Laurenziana Firenze dopo un match comandato dall’inizio alla fine.
Successo esterno per la Nesi tappezzerie Poggibonsi che passa sul parquet di Montespertoli 52-62 (Del Cucina 18, Mori, Bandini 3, Ceccatelli 8, Mucci 8, Borgianni 4, Testi 9, Bruni, Giorgetti, Maestrini 12) grazie ad una difesa quasi perfetta per tutti i 40’.
La qualificazione del Valdelsa Basket era invece arrivata grazie al successo nell’anticipo di venerdì contro Shoemakers Monsummano 69-56 (Iozzi 8, Lorenzoni 17, Angeli 12, Tilli 12, Bartoli 9, Ciompi 8, Peruzzi 4, Cuciniello 2, Caniglia, Seneca, Lenzi, Nadorini).
