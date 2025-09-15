Basket Coppa Toscana. Advinser Asciano batte Livorno, Valdelsa Basket asfalta i Legends Carrara

Primo vero assaggio di parquet per le formazioni senesi impegnate nel prossimo campionato di Divisione regionale 1. Sabato pomeriggio sono scese in campo per i sedicesimi di finale della Coppa Toscana di categoria la Advinser Asciano e il Valdelsa Basket. La formazione delle crete allenata da coach Papi ha battuto 69-59 la polisportiva Nicola Chimenti Livorno. Al PalaPerucatti gli ascianesi hanno condotto per tutti i 40 minuti di gioco chiudendo con una vittoria probabilmente anche meno larga di quanto visto in campo. Questo il tabellino del match: Advinser Asciano: Losigo R. 2, Becatti, Falcai 10, Falchi L. 6, Carapelli 9, Falchi M. 14, Chierchini 14, Falchi R. 7, Casini 5, Mini, De Marco, Ciacci 2. All. Papi.

Successo nettissimo anche per il Valdelsa Basket che al PalaFrancioli batte i Legends Carrara 73-48. Una partita mai in discussione con i biancorossi che sono riusciti ad indirizzarla fin dal primo quarto raggiungendo addirittura 30 lunghezze di vantaggio all’intervallo lungo. Nella seconda parte Colle ha gestito il risultato chiudendo in scioltezza con una larga vittoria. Il tabellino: Valdelsa: Tilli 10, Lorenzoni 4, Iozzi 23, Angeli 11, Ciompi 6, Peruzzi 2, Bartoli 12, Cuciniello 3, Nadorini 2, Seneca, Caniglia, Lenzi. All. Labardi. Nel weekend sono scese in campo anche la Nesi Group Poggibonsi contro Castelfranco e la Simus Monteroni contro Valdicornia (risultati e tabellini nelle prossime edizioni). Nel prossimo weekend andranno in scena gli ottavi di finale della competizione.