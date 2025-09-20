Basket Coppa Toscana. La Fides in trasferta a Ponte Buggianese. Contro il Nico ci sono in palio le final four

Siamo solo a settembre ma la partita tra Nico Basket e Oleificio Fiorentini Costone è già uno spartiacque importante per la stagione delle ‘Ladies’ allenate da coach David Fattorini. Il match va in scena questa sera, alle 20.30, sul parquet del palasport di Ponte Buggianese ed è valido per i quarti di finale di Coppa Toscana: chi vince si qualifica per le final-four del torneo, un appuntamento molto sentito da tutto l’ambiente costoniano, considerando che non è un mistero il fatto che la società della Piaggia ambisce ad ospitare le finali della competizione nel palasport di casa, al PalaOrlandi. Si tratta poi di una partita importante anche per l’aspetto tecnico: la scorsa stagione Nico Basket partiva con i favori del pronostico e, di fatto, fu proprio una vittoria sulle pistoiesi (alla penultima giornata) a consegnare la salvezza al Costone. Oggi le due squadre hanno cambiato molto e si presentano alla sfida con rinnovate ambizioni. Lo ha sottolineato anche il vice-coach del Costone, Federico Ferrini, presentando la partita. "È un incontro che ci dirà a che punto siamo nel nostro percorso di costruzione della squadra dopo che, in estate, ci siamo rinforzate – ha detto Ferrini -. Nico è un avversario tosto, abituato da sempre a fare campionati di vertice: la partita ci dirà molto anche del livello di difficoltà che affronteremo durante la stagione. Sarà sicuramente un bel test – ha aggiunto Ferrini -: ci servirà per capire quale sarà il nostro livello di competitività in campionato. Sarà necessariamente una partita molto diversa rispetto a quella di una settimana fa con Castelfiorentino ma le ragazze sono pronte – ha concluso Ferrini -. Siamo ancora all’inizio del nostro percorso ma la partita è già molto importante per noi".

AF