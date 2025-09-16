Basket Coppa Toscana. Simus Monteroni e Poggibonsi agli ottavi di finale

En-plein per le squadre senesi impegnate nei sedicesimi di finale della Coppa Toscana di categoria. Dopo i successi di Asciano e Valdelsa Basket sono arrivati nella serata di domenica le affermazioni di Simus Monteroni e Nesi group Poggibonsi. Sono 4 successi che valgono per tutte il pass per gli ottavi di finale della competizione che si disputeranno nel prossimo fine settimana. Esordio stagionale vittorioso per una delle corazzate della prossima DR1, la Simus Monteroni. La formazione allenata da coach Rossi batte Valdicornia 65-53 (Banchero 8, Perinti, Picchi 12, Bartoletti 17, Giorgi 2, Santini 3, Cerpi 12, Tognazzi 2, Valdambrini, Sabia 9, Cordella) dopo una gara combattuta solo nei primi 2 quarti. Nella seconda parte di match i ragazzi della Val d’Arbia allungano grazie ai canestri di Bartoletti e Cerpi conquistando la vittoria ed il pass per la qualificazione agli ottavi. Ottimo inizio anche per Poggibonsi che al Bernino ha nettamente la meglio su Castelfranco con il punteggio finale di 70-49 (Mori 5, Del Cucina 17, Monaci, Ceccatelli, Mucci 13, Borgianni 6, Ravenni 3, Testi, Bruni 2, Pelagotti, Maestrini 15, Juliatto 9). La formazione giallorossa di coach Mameli domina l’incontro fin dal primo minuto ottenendo un successo netto e convincente. Adesso per le squadre senesi ci sarà lo scoglio degli ottavi di finale con i seguenti accoppiamenti: Asciano-Valdelsa, Monteroni-Sestese, Cus Pisa-Poggibonsi. Su tutti spicca il derby senese tra Asciano e Valdelsa Basket. Le vincenti otterranno la qualificazione ai quarti di finale della coppa Toscana di divisione regionale 1.