Basket Coppa Toscana. Valdelsa supera. Monsummano e va alle final four

Tre squadre senesi scendono in campo in questo weekend nelle gare valide per i quarti di finale di coppa Toscana di divisione regionale 1: in palio ci sono le Final Four della competizione regionale. Questa sera alle 20 è il turno della Simus Monteroni che di fronte al pubblico amico affronta la Laurenziana Firenze. Partita molto ostica per il team di coach Rossi che si trova di fronte una delle formazioni più strutturate del campionato che nel turno scorso ha eliminato un’altra corazzata come la Juve Pontedera. Unica squadra in trasferta è la Paolo Nesi tappezzerie Poggibonsi che questa sera alle 20,15 scende in campo a Montespertoli. Dopo il blitz della settimana scorsa sul parquet del Cus Pisa i giallorossi sono chiamati ad un’altra impresa. Nelle file valdelsane è in forse la presenza di Juliatto. Si è già giocato invece il match tra Valdelsa Basket e Shoemakers Monsummano. La gara è andata in scena ieri sera alle 21 al palaFrancioli di Colle e hanno vinto i locali 69-56 qualificandosi per le final four. La prossima settimana prenderà invece il via il campionato: le 4 formazioni senesi (Monteroni, Asciano, Valdelsa Basket e Poggibonsi) sono inserite tutte quante nel girone B.