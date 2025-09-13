Basket. Costone impegnato alle 18 a Quarrata. Fiducia Riccardini

Importante amichevole per il Vismederi Costone che, questa sera alla 18, va a fare visita a Quarrata. Discreto banco di prova per la squadra di coach Michele Belletti, considerando che i pistoiesi hanno centrato la promozione in B nazionale al termine della scorsa stagione, peraltro partendo da una posizione di rincorsa nel play-in gold, fase a cui Quarrata si era qualificata in extremis. "Stiamo rispettando il programma prestabilito, nonostante le defezioni. In questi ultimi giorni stiamo cercando di ritrovarci e migliorare la conoscenza reciproca all’interno del gruppo. Stiamo lavorando molto bene". Parole di Riccardo Riccardini, vicecoach del Visemederi, che ha parlato dai canali social della società gialloverde. A Quarrata torna a disposizione anche il capitano Ferdinando Nasello, tenuto precauzionalmente fermo nella finale del torneo Brenci di domenica scorsa. "Vecchi e nuovi stanno facendo un ottimo lavoro. Si vede un ottimo spirito che fa ben sperare – ha detto ancora Riccardini -. Gli scrimmage che affrontiamo, come quello a Quarrata, sono importantissimi: stiamo cercando di aumentare il livello di difficoltà. Il nostro obiettivo è quello di migliorare partita dopo partita. A Quarrata sarà difficile, ma l’affronteremo con tranquillità cercando di mettere in campo quello su cui lavoriamo durante la settimana". Riccardini ha poi tracciato un excursus della sua esperienza costoniana. "Sono contento di essere qui per il quarto anno di fila – ha detto -. La squadra è diversa, nel senso che è molto più completa e uniforme rispetto a quella dell’anno scorso. Durante l’estate è stato fatto un lavoro importante per avere giocatori con le caratteristiche giuste, da Costone. Sia in campo che fuori".

AF