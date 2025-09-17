Basket, cresce l’attesa per la sfida che aprirà la stagione al palasport. Via alla prevendita, da Livorno in 400

Adamant Ferrara Basket comunica che è attiva la prevendita dei biglietti per la sfida tra Adamant Ferrara e Verodol CBD Pielle Livorno, in programma domenica 21 settembre alle ore 18 presso la ’Giuseppe Bondi Arena’.

La partita è valida per la prima giornata di andata del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West.

In occasione del match contro Verodol Cbd Pielle Livorno sarà consentito l’ingresso all’impianto sportivo a tutti i tifosi in possesso di regolare titolo di accesso nominale.

I biglietti per i tifosi locali sono in vendita esclusivamente online sul sito del nostro Official Ticketing Partner Etes, e saranno acquistabili ai botteghini del palasport nelle giornate di giovedì 18 e venerdì 19 settembre dalle 17 alle 19. Il giorno gara la biglietteria aprirà alle 16,30.

Ai tifosi livornesi verranno inizialmente riservati 375 biglietti al prezzo unico di 10 euro, da acquistare online entro e non oltre le 19 di sabato 20 settembre, come da disposizioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.

Queste le tariffe per poter acquisire il proprio biglietto nella fase di prevendita:

Tribuna Rossa/Blu: 13 intero – 9 ridotto

Gradinata/Curva: 9 intero – 6 ridotto

Ridotto: Under 18, Over 65, Studenti Unife, Iscritti Avis, Visitatori Mostre Ferrara Arte

Ingresso gratuito: Under 12, disabili 80/100 % e accompagnatore solo al botteghino del palasport

Ai prezzi dei biglietti va aggiunto 1 euro in fase di acquisto online per il diritto di prevendita.