Basket. Cus travolge l’Acli G88

Ritorno al successo del Cus Ferrara basket nella prima giornata di ritorno del campionato DR3. Sul parquet amico i ragazzi allenati da Francesco Fabbri si sono imposti 73-54 con l’Acli G88, al termine di un match a due facce, con i padroni di casa a tratti irriconoscibili.

L’avvio di match è infatti tutto di marca ospite, con l’Acli G88 brava a portare il match sulle sue corde sfruttando i numerosi errori e distrazioni dei cussini. Padroni di casa che a metà secondo quarto, dopo essere arrivati anche a -12, sembrano riuscire ad invertire il trend della partita con alcune buone difese ed altrettanti appoggi facili da sotto in contropiede.

Ma una serie di difese non attente ed altrettanti attacchi scellerati rimettono il punteggio in bilico. Alla ripresa del gioco dopo l’intervallo sono ancora gli ospiti a fare gioco, ma dopo il break iniziale i cussini riescono finalmente a portare il match su binari a loro più consoni. Aumenta l’intensità difensiva ed aumentano i canestri facili in contropiede, facendo dilatare così minuto dopo minuto il divario fino al 73 - 54 finale. In casa Cus arrivano due punti importanti ma anche una prestazione sottotono dopo le ultime buone uscite del mese di gennaio. Cussini che torneranno in campo martedì 20 febbraio in campo dell’Antares Basket Copparo.