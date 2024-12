Basket, decima giornata in Divisione Regionale 2, con la vicecapolista GMV a Pontedera

Pisa, 13 dicembre 2024 – Decima giornata del campionato di Divisione Regionale 2, che ha visto l’anticipo del Cosmocare CUS Pisa sul parquet di Piombino. Tra le gare del fine settimana la IES Sport Pisa ospita, venerdì alle 20,30 al palasport di Via Andrea Pisano, il Versilia Basket 2002, mentre la vicecapolista GMV affronta sabato l’insidiosa trasferta di Pontedera, sul campo del Bellaria.

GMV – Reduce da un brillante successo a Piombino, il gruppo guidato da Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli ha vinto in volata il derby con la IES e, pur con margini di miglioramento, sta diventando sempre più coeso, intorno a Davini, Balestrieri e Badalassi, stabilmente in doppia cifra: proprio Badalassi, tornato protagonista in campo, ha deciso il derby con un pallone recuperato ed un contropiede. A Pontedera sarà importante vincere per affrontare con punti e morale la sfida con Volterra, attuale terza, decisiva per l’alta classifica.

IES SPORT - La IES di Paolo Campani, assistito da Maurizio Neri e Federico Marazzato, è in serie negativa da quattro giornate, dopo le sconfitte con la capolista Valdera e la seconda GMV. I biancocelesti, però, hanno dimostrato di poter competere fino al termine con tutti e hanno una grande chance per tornare al successo, nello spareggio di quota sei con l’abbordabile Versilia.