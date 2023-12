Basket dilettanti. La Francesco Francia di scena a Montecchio. Per Giardini Margherita e Stars sfide delicate

Prenderà il via questo weekend il girone di ritorno del girone A di serie C, con tutte le attenzioni rivolte alla squadra più in forma del momento, la Francesco Francia di coach Andrea Mondini, prima a parimerito con Scandiano e in striscia positiva da 6 giornate. Il club di Zola Predosa, che ha chiuso l’andata con un record di 7 vittorie e 2 sconfitte, arriva alla sfida di domani alle 20 sul parquet di Montecchio, ultima e a secco di vittorie da 5 partite, con il desiderio di incrementare il proprio bottino.

A -2 dalla vetta è a caccia di risposte il Cvd Casalecchio di coach Marcello Folesani, reduce da 3 sconfitte consecutive dopo un inizio sorprendente e di scena a Modena domani alle 18,30.

Penultima giornata di andata nel girone B, dove in attesa del recupero fra Sb Ferrara e Cmp Global (unica squadra ancora imbattuta), la Virtus Medicina può godersi la leadership: i medicinesi domani alle 20,30 saranno ospiti in casa del Cmo Ozzano, mentre i rossoblù di coach Matteo Tasini proveranno a conservare l’imbattibilità nel derby casalingo contro San Lazzaro (domani ore 19,45).

Con 11 squadre racchiuse in soli 4 punti, il girone A di Divisione Regionale 1 si fa via via più avvincente a causa delle continue variazioni al vertice. Alla quinta vittoria consecutiva, gli occhi sono tutti sulla regina Audace Bombers, prima appaiata a Vignola, che oggi alle 21,15 andrà a Novellara con un occhio alla sfida delle ore 21 fra la Veni (nona) e per l’appunto i modenesi.

È bagarre anche per il terzo posto, dove le occupanti Giardini Margherita e Stars si preparano a due sfide delicate: i ‘gardens’ domenica alle 18 faranno visita a Castelfranco Emilia, mentre le ‘stelle’ di coach Gianluca Piccolo se la vedranno domani alle 18,30 sul campo dell’Happy Basket (quinta a -2). Sfida a tre invece sulle vette del girone B, col trono occupato simultaneamente da Argenta, Budrio e Granarolo (tutte a quota 16 punti): tutto è pronto infatti per il big match che vale il primo posto in solitaria e che, domenica alle 18, opporrà i budriesi di coach Davide Bovi con i granarolesi di coach Matteo Millina.