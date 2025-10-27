Basket dilettanti. New Flying Balls:. Kissima, Carnovali e Chiappelli spingono la capolista

Raccolgono la quinta vittoria consecutiva i New Flying Balls di coach Federico Grandi, che continuano la marcia serrata al vertice della Division A di B Interregionale liquidando anche la Virtus Padova con un netto 84-58. Per i ‘palloni volanti’ una serata da riporre in cornice grazie al break che nel terzo quarto dà una netta spallata ai veneti (26-7) e chiude definitivamente la pratica che vale il 5 su 5 di inizio di stagione: sugli scudi Kissima (20 punti), Carnovali (17) e Chiappelli (13). Ora la capolista biancorossa tirerà il fiato col turno di riposo, preparandosi così alla trasferta dell’8 novembre a Iseo.

In serie C capolavoro della Virtus Medicina, che nell’attesissima sfida casalinga contro Scandiano piega in volata i reggiani 88-85 e, complice il rumorosissimo successo di Molinella contro la Lg Competition 73-71, sale da sola al primo posto e fa 5 su 5 in questo avvio di stagione: per i medicinesi di coach Agnoletti una grande soirée che porta le firme di Iattoni (22), Zanetti (15), Morara (13), Masrè (13) e Alberti (11). Per i molinellesi guidati da coach Baiocchi un successo dal peso specifico importante, sia per la classifica (terza vittoria e rossoblù nel gruppone al quarto posto) sia per la consapevolezza di un gruppo che può competere ad alto livello: contro Castelnovo doppie cifre per Seravalli (16), Naldi (12), Biasco (11), Carella (11) e Marchi (10).

Al terzo posto cala invece il poker la Francesco Francia di coach Mondini, che la spunta in extremis ad Argenta (61-62) grazie alle prestazioni di Gianninoni (16), Graziani (11), Lovisotto (11) e De Ruvo (10). Momento no infine per il Cvd, al terzo referto giallo consecutivo dopo il 76-82 contro la matricola Piacenza.

In Divisione Regionale 1 continua la progressione di Budrio (4 su 4), che espugna il parquet della Masi 64-78 (19 a testa per l’asse gialloblù Tolomelli-Leopizzi) e resta in vetta al girone A in coppia con Novellara, bene 89-76 nel big match contro Castelfranco Emilia.

Nel girone B anche Anzola fa 4 su 4 (70-75 sul campo di Faenza), mentre perde quota la Vis Persiceto, che scivola 82-79 contro l’Audace Bombers.