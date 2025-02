Basket, Div. 3: 4 Torri cade contro l’Acli

Rimane ancora a secco di vittorie la Despar 4 Torri in Divisione Regionale 3 in questo girone di ritorno. Venerdì sera, nel derby in casa dell’Acli G88, sono i padroni di casa a indirizzare la gara fin dalle prime battute, centrando così la vittoria e l’aggancio in classifica ai danni dei granata. Il derby si mette subito sui binari giusti per l’Acli contro una Despar poco incisiva, al di là delle assenze e dei rientri dagli infortuni, tra cui capitan Marianti Spadoni. I gialloblù piazzano il parziale di 12-2, complici le tante palle perse dell’attacco granata: sarà questo anche il divario di fine partita, nonostante la Despar, momentaneamente, riagganci gli avversari sul 12-8 di fine primo periodo. La 4 Torri, più giovane, non approfitta dei bassi ritmi con cui l’Acli conduce la gara, ed è costretta a inseguire dopo il nuovo allungo dei padroni di casa: all’intervallo è 30-20. Finalmente, nella ripresa, qualcosa si smuove negli ospiti, che agganciano i gialloblù, e alla terza sirena sono in scia sul 44-40. Ma la fortuna non è dalla parte della 4 Torri, che inizia a pagare le rotazioni corte e le fatiche della rimonta, fino al 60-50 conclusivo.