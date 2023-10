Basket div. regionale. Dolphins a Ferrara. Tigers coi cerotti

In Divisione Regionale 1, la ex D, è tempo di quinta giornata nel girone B emiliano-romagnolo. I Riccione Dolphins di coach Ferro sono impegnati domani in casa del 4 Torri Ferrara (ore 18.30) e cercano di proseguire nella striscia positiva di due partite dopo i due ko iniziali. Gli estensi viaggiano agli stessi ritmi, a quota 4 punti, e vogliono cercare di scalare posizioni in classifica. Due punti più su ci sono gli incerottati Villanova Tigers di coach Amadori, che stasera viaggeranno verso Castenaso (palla a due alle 21) per vedersela con l’Omega Basket Bologna, squadra che fin qui ha racimolato un unico referto rosa. "Omega ha un roster di tutto rispetto, la squadra è un mix di gioventù ed esperienza" è l’analisi di Michele Amadori. In casa Villa tante assenze. A Polverelli e ai Buo, si è aggiunto infatti anche Bollini. La chiave? "Aggressività difensiva e non rinunciare a tiri aperti con convinzione. Al di là delle assenze pesantissime, i problemi oggettivi che stiamo affrontando devono diventare opportunità per i ragazzi che hanno più possibilità di mettersi in gioco, avere più minuti, tiri e responsabilità".